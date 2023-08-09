«Не стало нашей любимой Верочки». Скончалась народная артистка Вера Васильева

Актриса театра и кино Вера Васильева умерла в Москве накануне. Об этом 9 августа сообщил Театр сатиры, в котором она работала 75 лет.

Васильевой было 97 лет. Дата прощания пока неизвестна. Обстоятельства смерти артистки не раскрываются.

Актриса сыграла более чем в 40 фильмах, среди них «Звезда экрана», «Несовершеннолетние», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана» и другие. Была удостоена Сталинской премии. Народной артисткой стала в 1986 году.

В Московском академическом театре сатиры играла с 1948 года.

