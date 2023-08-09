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    Стоимость услуг такси в России за 10 лет выросла рекордно

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    Цены на развозку такси в России выросли до рекордной за десять лет отметки. На данные Росстата 9 августа ссылается РБК.

    За километр поездки в среднем по стране клиенту придется заплатить 32,5 рубля. В 2014 году это стоило почти 23 рубля, последующие годы число особо не менялось, к 2021 доросло до 25,6. По данным Росстата, непрерывный рост начался в апреле 2021-го, но еще резче цены начали повышаться с зимы 2022 года.

    Специалисты отмечают, что в отрыве от статистики Росстата подорожание еще выше — порядка 25% по стране и на 40% в Москве.

    Причинами подорожания услуг такси называются рост цен на автомобили, запчасти и прочее, а также необходимость повышать зарплаты таксистов.

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