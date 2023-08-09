CNBC: кнопку завершения вызова на айфонах переместят

В новой версии программного обеспечения на iPhone «переедет» кнопка завершения вызова. Обновление появится вместе с iOS 17.

О намерении Apple перенести кнопку сообщает 9 августа телеканал CNBC. Завершить вызов после обновления ПО можно будет в нижнем правом углу, а не внизу посередине, как сейчас.

Вместо традиционного расположения кнопки появится значок перехода на FaceTime и вызов панели с цифрами.

iOS 17 пока доступна только в бета-версии. Обновление намечено на осень, после представления новых моделей смартфона и другой продукции Apple.