Забрал ордена и иконы. Незваный гость пришел к сотруднику научного центра в Пушкине

Старший научный сотрудник исследовательского центра около недели не был дома. По возвращении его ждал неприятный сюрприз: пропали и драгоценности, и вещи, дорогие сердцу.



В полицию 74-летний житель Пушкина обратился накануне, стало известно «Фонтанке» 9 августа. Он заявил, что кто-то пробрался в его квартиру дома по улице Глинки через окно и позарился в том числе на золотые часы и серебряные ложки. Главная потеря была не в этом: гость прихватил также ордена Красной Звезды и Почета, а также три иконы.



Возбуждено уголовное дело о краже. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

