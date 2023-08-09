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    Забрал ордена и иконы. Незваный гость пришел к сотруднику научного центра в Пушкине

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    3 комментария

    Старший научный сотрудник исследовательского центра около недели не был дома. По возвращении его ждал неприятный сюрприз: пропали и драгоценности, и вещи, дорогие сердцу.

    В полицию 74-летний житель Пушкина обратился накануне, стало известно «Фонтанке» 9 августа. Он заявил, что кто-то пробрался в его квартиру дома по улице Глинки через окно и позарился в том числе на золотые часы и серебряные ложки. Главная потеря была не в этом: гость прихватил также ордена Красной Звезды и Почета, а также три иконы.

    Возбуждено уголовное дело о краже. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

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    Комментарии 3

    Гость09 Авг 2023 в 08:59
    Часики берег, не носил.
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