Фронт и гребень встретятся в небе над Петербургом. Они нагонят облака и легкие осадки

Переменную облачность и слабый ветер обещают синоптики жителям Петербурга на 9 августа. С востока и запада друг к другу идут антициклон и атмосферный фронт.

По данным Гидрометцентра, в городе до +25 и слабый южный ветер. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но кое-где, может, и покапает.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что погоду над регионом формирует западный антициклон и восточный атмосферный фронт, так что дожди наиболее вероятны в восточных районах города и Ленобласти.