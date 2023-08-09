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    Фронт и гребень встретятся в небе над Петербургом. Они нагонят облака и легкие осадки

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    Переменную облачность и слабый ветер обещают синоптики жителям Петербурга на 9 августа. С востока и запада друг к другу идут антициклон и атмосферный фронт.

    По данным Гидрометцентра, в городе до +25 и слабый южный ветер. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но кое-где, может, и покапает.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что погоду над регионом формирует западный антициклон и восточный атмосферный фронт, так что дожди наиболее вероятны в восточных районах города и Ленобласти.

    © Фонтанка.Ру

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