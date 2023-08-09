Знаете советские фильмы настолько хорошо, что готовы повторять цитаты героев слово в слово? Тогда вы запросто справитесь с этим тестом. В нём мы объединили кадры из 12 фильмов — да не простые, а такие, на которых звучит какая-то знаменитая, практически крылатая фраза. А вам нужно всего лишь отгадать, что это за цитата. Всё выглядит очень легко. Проверим, как вы справитесь?
Кина не будет! Отгадайте по кадрам, что говорили герои советских фильмов
Проверим, насколько внимательно вы их смотрели
9 августа 2023, 20:17
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А вы вообще смотрели советские фильмы? Похоже, теперь есть повод!
Некоторые цитаты прочно въелись вам в память, но их было слишком мало, чтобы показать хороший результат
Неплохо! Кое-что из советского кино вы помните, но можно постараться и лучше
Ваша ассоциативная память хороша! Ничего, что ошиблись в паре-тройке цитат, — результат достойный
Вы и правда знаете все советские фильмы наизусть! Этот тест для вас — лишь легкая разминка