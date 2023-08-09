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    Кина не будет! Отгадайте по кадрам, что говорили герои советских фильмов

    Проверим, насколько внимательно вы их смотрели

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    Именно так говорил Доцент в «Джентльменах удачи»... Или всё-таки нет?
    Именно так говорил Доцент в «Джентльменах удачи»... Или всё-таки нет?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Знаете советские фильмы настолько хорошо, что готовы повторять цитаты героев слово в слово? Тогда вы запросто справитесь с этим тестом. В нём мы объединили кадры из 12 фильмов — да не простые, а такие, на которых звучит какая-то знаменитая, практически крылатая фраза. А вам нужно всего лишь отгадать, что это за цитата. Всё выглядит очень легко. Проверим, как вы справитесь?

    Какой знаменитой цитатой завершается телефонный разговор в фильме «Берегись автомобиля»?

    Какой знаменитой цитатой завершается телефонный разговор в фильме «Берегись автомобиля»?

    «Бриллиантовую руку» узнать можно издалека. Что на этом кадре Лёлик говорит Геше Козодоеву?

    «Бриллиантовую руку» узнать можно издалека. Что на этом кадре Лёлик говорит Геше Козодоеву?

    А это «Афоня». Узнаете цитату по кадру?

    А это «Афоня». Узнаете цитату по кадру?

    Переходим к фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Что на этом кадре говорит царь?

    Переходим к фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Что на этом кадре говорит царь?

    За какой цитатой поймали героев «Джентльменов удачи»?

    За какой цитатой поймали героев «Джентльменов удачи»?

    А это «Кавказская пленница». В чём врачи пытаются убедить Шурика?

    А это «Кавказская пленница». В чём врачи пытаются убедить Шурика?

    Помните, какую фразу произносят в этом моменте из «Калины красной»?

    Помните, какую фразу произносят в этом моменте из «Калины красной»?

    «Это была историческая тирада!» Возможно, эта цитата из «12 стульев» поможет вам понять, что сказал в кадре Остап Бендер. Хотя тут же всё очевидно!

    «Это была историческая тирада!» Возможно, эта цитата из «12 стульев» поможет вам понять, что сказал в кадре Остап Бендер. Хотя тут же всё очевидно!

    А что говорит Тося на этом кадре из фильма «Девчата»?

    А что говорит Тося на этом кадре из фильма «Девчата»?

    Что нам рассказывает дядя Митя из фильма «Любовь и голуби»?

    Что нам рассказывает дядя Митя из фильма «Любовь и голуби»?

    Эту фразу из «Мимино» вы отгадаете с одного кадра!

    Эту фразу из «Мимино» вы отгадаете с одного кадра!

    А цитату из «Служебного романа» вспомните?

    А цитату из «Служебного романа» вспомните?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кина не будет! Отгадайте по кадрам, что говорили герои советских фильмов

    А вы вообще смотрели советские фильмы? Похоже, теперь есть повод!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кина не будет! Отгадайте по кадрам, что говорили герои советских фильмов

    Некоторые цитаты прочно въелись вам в память, но их было слишком мало, чтобы показать хороший результат

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кина не будет! Отгадайте по кадрам, что говорили герои советских фильмов

    Неплохо! Кое-что из советского кино вы помните, но можно постараться и лучше

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кина не будет! Отгадайте по кадрам, что говорили герои советских фильмов

    Ваша ассоциативная память хороша! Ничего, что ошиблись в паре-тройке цитат, — результат достойный

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кина не будет! Отгадайте по кадрам, что говорили герои советских фильмов

    Вы и правда знаете все советские фильмы наизусть! Этот тест для вас — лишь легкая разминка

    Поделитесь результатом

    Именно так говорил Доцент в «Джентльменах удачи»... Или всё-таки нет?
    Именно так говорил Доцент в «Джентльменах удачи»... Или всё-таки нет?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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