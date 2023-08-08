Камерунскому футболисту с российским паспортом не дали британскую визу

Самому русскому камерунцу в мировом футболе на дали британскую визу, пишет 8 августа РБК.



Из-за отказа британских чиновников полузащитник женевского «Серветта» Гаэль Ондуа не сможет сыграть в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского ФК «Рейнджерс».



«Значительных усилий, предпринятых в течение более чем двух недель<…>оказалось недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока», — цитирует издание сообщение «Серветта».



Гаэль Белла Ондуа родился в Камеруне, но вырос и увлекся футболом в России, его отец работал в камерунском посольстве. Ондуа — воспитанник «Локомотива», играл за «Анжи».

