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    Камерунскому футболисту с российским паспортом не дали британскую визу

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    Самому русскому камерунцу в мировом футболе на дали британскую визу, пишет 8 августа РБК.

    Из-за отказа британских чиновников полузащитник женевского «Серветта» Гаэль Ондуа не сможет сыграть в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского ФК «Рейнджерс».

    «Значительных усилий, предпринятых в течение более чем двух недель<…>оказалось недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока», — цитирует издание сообщение «Серветта».

    Гаэль Белла Ондуа родился в Камеруне, но вырос и увлекся футболом в России, его отец работал в камерунском посольстве. Ондуа — воспитанник «Локомотива», играл за «Анжи».

    Напомним, Ондуа вернулся в «Серветт» в июле, с 2021 года он играл за немецкий «Ганновер» — и там у него тоже были проблемы из-за гражданства РФ. В 2022 на Чемпионате мира он выступал за сборную Камеруна и был единственным игроком с российским гражданством на турнире в Катаре.

    На его бутсах были изображены флаги России и Камеруна. Из-за чего, по его словам, уже в Катаре ему угрожали. Ну а после ЧМ он перестал попадать в игровой состав в «Ганновере».

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