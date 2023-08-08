В Смольном рассказали, за счет чего будет расти промышленное производство в следующие три года

Промышленное производство в Петербурге в 2023 году вырастет на 5,2%, объем отгруженной продукции достигнет 4 491,3 млрд рублей. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города на 2024–2026 годы, опубликованном на сайте Смольного 8 августа.



Тенденция указывает на адаптацию к внешнеэкономическим условиям, отмечается в докладе. Наибольший вклад в общий результат внесли предприятия, производящие одежду, лекарственные препараты, продукцию металлургического комплекса, компьютеры, электронные и оптические изделия.

