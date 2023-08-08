В Смольном рассказали, за счет чего будет расти промышленное производство в следующие три года

Промышленное производство в Петербурге в 2023 году вырастет на 5,2%, объем отгруженной продукции достигнет 4 491,3 млрд рублей. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города на 2024–2026 годы, опубликованном на сайте Смольного 8 августа.
Тенденция указывает на адаптацию к внешнеэкономическим условиям, отмечается в докладе. Наибольший вклад в общий результат внесли предприятия, производящие одежду, лекарственные препараты, продукцию металлургического комплекса, компьютеры, электронные и оптические изделия.
В следующую трехлетку, по базовому варианту прогноза, среднегодовой индекс промышленного производства ожидается на уровне 105,3%. Причем в 2024 году показатель увеличится на 5,2%, в 2025-м — на 5,1%, а в 2026-м — на 5,7%.
Самый большой вклад в динамику несет выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (среднегодовой ИПП — 104,6% по базовому варианту прогноза), мебели (103,8%), пищевых продуктов (103,5%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (103,5%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (102,9%), одежды (102,8%).