    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, ю-з

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.57eur106.05

    В Смольном рассказали, за счет чего будет расти промышленное производство в следующие три года

    215
    5 комментариев

    Промышленное производство в Петербурге в 2023 году вырастет на 5,2%, объем отгруженной продукции достигнет 4 491,3 млрд рублей. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города на 2024–2026 годы, опубликованном на сайте Смольного 8 августа.

    Тенденция указывает на адаптацию к внешнеэкономическим условиям, отмечается в докладе. Наибольший вклад в общий результат внесли предприятия, производящие одежду, лекарственные препараты, продукцию металлургического комплекса, компьютеры, электронные и оптические изделия.

    В следующую трехлетку, по базовому варианту прогноза, среднегодовой индекс промышленного производства ожидается на уровне 105,3%. Причем в 2024 году показатель увеличится на 5,2%, в 2025-м — на 5,1%, а в 2026-м — на 5,7%.

    Самый большой вклад в динамику несет выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (среднегодовой ИПП — 104,6% по базовому варианту прогноза), мебели (103,8%), пищевых продуктов (103,5%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (103,5%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (102,9%), одежды (102,8%).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close