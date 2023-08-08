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    Потенциально опасный астероид диаметром до километра пролетит на минимальном расстоянии от Земли

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    Астероид 6037 (1988 EG) диаметром от 430 до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли. Об этом 8 августа пишет РИА Новости со ссылкой на NASA.

    Специалисты утверждают, что 23 августа в 08:18 UTC (11:18 мск) астероид приблизится к нашей планете на минимальное расстояние в шесть миллионов километров. Его скорость составляет 14,25 километра в секунду. При этом потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее семи с половиной миллионов километров.

    Астероид относится к числу тех, которые пересекают орбиту Земли. Хотя это не значит, что он обязательно столкнется с планетой.

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