Потенциально опасный астероид диаметром до километра пролетит на минимальном расстоянии от Земли

Астероид 6037 (1988 EG) диаметром от 430 до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли. Об этом 8 августа пишет РИА Новости со ссылкой на NASA.



Специалисты утверждают, что 23 августа в 08:18 UTC (11:18 мск) астероид приблизится к нашей планете на минимальное расстояние в шесть миллионов километров. Его скорость составляет 14,25 километра в секунду. При этом потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее семи с половиной миллионов километров.

