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    В Смольном прогнозируют рост числа детсадовцев

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    По итогам 2023 года число детей, которые ходят в детские сады, вырастет на 0,7% и составит 283,4 тыс. человек. Такой показатель указан в прогнозе социально-экономического развития города, который подготовил и 8 августа опубликовал комитет по экономической политике и стратегическому планированию.

    В 2022 году в городе было 281,5 тысячи таких детей. Услуги дошкольного образования оказывали 1 206 дошкольных образовательных учреждений, 1 160 из них — государственные.

    Информации о том, сколько детских садов будет в Петербурге к концу 2023 года, в этой части прогноза нет. Ранее губернатор города Александр Беглов обещал, что дефицит детсадов восполнят к 2025 году.

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