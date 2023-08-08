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    Дефицит бюджета РФ вырос еще на 7,9% до 2,817 триллионов

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    Минфин РФ 8 августа опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за январь-июль 2023 года.

    Согласно обнародованным данным, общий дефицит бюджета за истекшие семь месяцев составил 2,817 трлн рублей против 2,595 триллионов по итогам первого полугодия. При этом заложенный в бюджет-2023 дефицит составляет 2,925 триллиона по итогам всего года.

    Совокупные доходы государства за январь-июль составили 14,525 триллионов, что на 7,9% меньше, чем годом ранее. При этом расходы в этом году превышают прошлогодние сразу на 14% — 17,341 трлн рублей.

    Основная причина роста дефицита — падение нефтегазовых доходов. По сравнению с прошлым годом, когда по итогам июля бюджет получил 7,15 трлн рублей по этой статье, сейчас в казну попало лишь 4,193 триллиона.

    В финансовом ведомстве опубликованные цифры рассматривают как иллюстрацию стабильной работы российской экономики и с оптимизмом смотрят в будущее: «Исполнение федерального бюджета в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, наряду с использованием/формированием средств ФНБ в рамках механизма «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность РФ».

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