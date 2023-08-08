Дефицит бюджета РФ вырос еще на 7,9% до 2,817 триллионов

Минфин РФ 8 августа опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за январь-июль 2023 года.



Согласно обнародованным данным, общий дефицит бюджета за истекшие семь месяцев составил 2,817 трлн рублей против 2,595 триллионов по итогам первого полугодия. При этом заложенный в бюджет-2023 дефицит составляет 2,925 триллиона по итогам всего года.

Совокупные доходы государства за январь-июль составили 14,525 триллионов, что на 7,9% меньше, чем годом ранее. При этом расходы в этом году превышают прошлогодние сразу на 14% — 17,341 трлн рублей.