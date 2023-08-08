Смольный испытывает потребительский оптимизм. Чиновники рассказали, как будут расти обороты розницы и общепита в ближайшую трехлетку

Среднегодовой темп роста оборота розничной торговли в 2024–2026 годах в Петербурге составит 104,7%. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на ближайшую трехлетку, опубликованном на сайте Смольного 8 августа. Речь идет о базовом сценарии, и с важной оговоркой: «с учетом стабилизации внешней и внутренней ситуации». В целевом варианте прогноза темпы роста составят 106,4%.
Для сравнения: в 2023 году оборот розницы, по мнению чиновников, вырастет на 3,4% после падения на 8% в 2022 году. Всего ретейлеры в этом году заработают 2,2 трлн рублей, ожидают власти Северной столицы.
Положительную динамику обеспечат стабилизация экономической ситуации и восстановление спроса по мере ухода населения от сберегательной модели поведения. Но в «минус» продолжают играть санкционные ограничения, в том числе в авиа и морских перевозках, эмбарго на поставку техники и других товаров, а также ограничения деятельности международных предприятий в сфере ретейла.
Выручки ресторанов, баров и кафе Петербурга в 2023 году увеличатся на 5,7% — до 173,3 млрд рублей, тогда как по итогам 2022 года рост составил 13%, говорится в докладе. Среднегодовой рост оборота сферы общественного питания в 2024–2026 годах составит по базовому варианту прогноза 105,2%, а в целевом варианте — 106,2%. Залог положительной динамики — рост туристического потока и реальных денежных доходов граждан, а также рост численности населения.