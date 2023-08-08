Смольный испытывает потребительский оптимизм. Чиновники рассказали, как будут расти обороты розницы и общепита в ближайшую трехлетку

Среднегодовой темп роста оборота розничной торговли в 2024–2026 годах в Петербурге составит 104,7%. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на ближайшую трехлетку, опубликованном на сайте Смольного 8 августа. Речь идет о базовом сценарии, и с важной оговоркой: «с учетом стабилизации внешней и внутренней ситуации». В целевом варианте прогноза темпы роста составят 106,4%.



Для сравнения: в 2023 году оборот розницы, по мнению чиновников, вырастет на 3,4% после падения на 8% в 2022 году. Всего ретейлеры в этом году заработают 2,2 трлн рублей, ожидают власти Северной столицы.