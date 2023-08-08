В Шушарах СК расследует дело о взятке. Под следствием оказалась директор областной компании, а не чиновница

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в крупном размере из-за попытки подкупа муниципальных чиновников в Шушарах. Как стало известно «Фонтанке», под следствие попала гендиректор Ленинградской областной экологической компании.
Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении «Фонтанки»), директор «ЛОЭК» Светлана Галицкая обратилась к местным властям в попытке избежать штрафов за ненадлежащее исполнение контракта на санитарную очистку и уборку. Речь шла о контракте, который местная администрация заключила с «ЛОЭК» в декабре 2021 года на 79 млн рублей — за эти деньги компания должна была убирать муниципалитет весь 2022 год.
Как утверждают в СК, Галицкая передала главе местной администрации Елене Измайловой взятку в размере 700 тысяч рублей. Передача производилась в разное время и в разных местах. О преступлении стало известно 6 июня 2023 года. Что именно послужило причиной, из постановления неясно. Однако дело возбуждено именно в отношении гендиректора «ЛОЭК», а не чиновницы. Сейчас Галицкая уже не значится руководителем компании.
Измайлова на вопрос «Фонтанки» не ответила. В «ЛОЭК» не взяли трубку.
Ленинградская областная экономическая компания существует с 2012 года. Связанная с ней компания «ЛОЭК Техэкспотепло» (занималась управлением военных городков в Пушкине) раньше принадлежала Виктору Саппенену (председателю совета директоров обанкротившейся строительной компании «Норманн»).
«ЛОЭК» регулярно выигрывала конкурсы в муниципалитете «Шушары».