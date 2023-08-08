Россия приостановит часть налоговых соглашений с недружественными странами. Теперь можно попасть под двойное налогообложение

Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий действие ряда налоговых соглашений с недружественными странами, в основном — о двойном налогообложении. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов
Действие таких соглашений позволяет физическим и юридическим лицам, которые считаются налоговыми резидентами одной страны, но доходы получают в другой, платить налоги либо только в одном из государств, либо в обоих, но по сниженной ставке. При их отмене не получится избежать двойного налогообложения.
Указ распространяется на 38 стран из 84, с которыми у России есть действующие налоговые соглашения. Приостанавливаются положения договоров, например, с США, Польшей, Испанией, Японией, Литвой, Канадой, Великобританией, Германией, Францией и Финляндией.
Так, указ распространяется, например, на действие некоторых статей Договора РФ с США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от
Согласно указу, решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в ответ на недружественные действия стран. Действие отдельных положений, перечисленных в документе, приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».
Правительству поручено принять меры, которые снизят влияние такой налоговой политики на экономику, а МИД РФ — передать иностранным государствам информацию о принятом решении.
В июне Минфин почти в два раза расширил список стран, которые предоставляют льготный режим налогообложения или не раскрывают информацию при проведении финансовых операций. Ранее в этот «черный список» входили офшоры вроде Панамы и Британских Виргинских островов, с июня — страны ЕС, Великобритания, США, Швейцария, Канада, Южная Корея и Сингапур.