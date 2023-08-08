Россия приостановит часть налоговых соглашений с недружественными странами. Теперь можно попасть под двойное налогообложение

Действие таких соглашений позволяет физическим и юридическим лицам, которые считаются налоговыми резидентами одной страны, но доходы получают в другой, платить налоги либо только в одном из государств, либо в обоих, но по сниженной ставке. При их отмене не получится избежать двойного налогообложения.

Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий действие ряда налоговых соглашений с недружественными странами, в основном — о двойном налогообложении. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов 8 августа .

Указ распространяется на 38 стран из 84, с которыми у России есть действующие налоговые соглашения. Приостанавливаются положения договоров, например, с США, Польшей, Испанией, Японией, Литвой, Канадой, Великобританией, Германией, Францией и Финляндией.

Так, указ распространяется, например, на действие некоторых статей Договора РФ с США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года и Конвенции между правительствами РФ и Великобритании об избежании двойного налогообложения от 1994 года .

Согласно указу, решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в ответ на недружественные действия стран. Действие отдельных положений, перечисленных в документе, приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».

Правительству поручено принять меры, которые снизят влияние такой налоговой политики на экономику, а МИД РФ — передать иностранным государствам информацию о принятом решении.