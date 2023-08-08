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    Во Всеволожске сосед сломал челюсть ученику христианской школы за слишком шумную игру на приставке

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    12 комментариев

    Работник мясокомбината во Всеволожске сломал челюсть соседу сверху — 15-летнему ученику христианской школы, который слишком громко играл в приставку со своим другом. Полиция составила административный протокол о «мелком хулиганстве», пишет 47news.

    По словам родителей, нападение произошло 5 августа, когда их 15-летний сын в компании 14-летнего друга играл в приставку. Взрослых при этом дома не было. Звуки сражения в игре не понравились соседу, который проживает этажом ниже. Мужчина пошел на разборки. Ребята открыли дверь. По утверждению родителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и когда он понял, что подростки находились дома одни, решил научить их жизни — словами у него это сделать не получилось.

    Он проник в квартиру, рассказывает отец пострадавшего, угрожал, а потом увидел биту, которую подростку подарили на один из праздников. Сосед взял ее и ударил юношу по лицу. Его другу кладовщик разбил телефон. Потом, предполагает отец пострадавшего, нападавший понял, что натворил, и начал рассказывать, что тоже играет в компьютерные игры, и пообещал несовершеннолетним «подогнать какие-то детали для приставок».

    Подростки так испугались произошедшего, что не сразу рассказали все родителям. О визите агрессивного соседа юноша сообщил только на второй день, когда боль в челюсти усилилась.

    7 августа полиция задержала соседа — им оказался 32-летний кладовщик мясоперерабатывающего завода, который проживает на улице Доктора Сотникова во Всеволожске, пишет 47news. Его подозревают в нападении на 15-летнего подростка. По данным портала, на кладовщика составлен протокол «о мелком хулиганстве».

    Восьмиклассника же отвезли в петербургскую больницу имени Раухфуса, где врачи диагностировали перелом челюсти.

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    Комментарии 12

    Гость08 Авг 2023 в 17:08
    Правильно сделал
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