Во Всеволожске сосед сломал челюсть ученику христианской школы за слишком шумную игру на приставке

Работник мясокомбината во Всеволожске сломал челюсть соседу сверху — 15-летнему ученику христианской школы, который слишком громко играл в приставку со своим другом. Полиция составила административный протокол о «мелком хулиганстве», пишет 47news.



По словам родителей, нападение произошло 5 августа, когда их 15-летний сын в компании 14-летнего друга играл в приставку. Взрослых при этом дома не было. Звуки сражения в игре не понравились соседу, который проживает этажом ниже. Мужчина пошел на разборки. Ребята открыли дверь. По утверждению родителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и когда он понял, что подростки находились дома одни, решил научить их жизни — словами у него это сделать не получилось.

