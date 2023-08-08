Италия прекратила выдачу «золотых виз» для россиян и белорусов

Для граждан России и Белоруссии Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy. Она была создана для получения вида на жительство в обмен на инвестиции. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает итальянское министерство по делам предприятий и продукции, передает РИА Новости.

Госпрограмма предоставления «золотых виз» для граждан из стран, которые не входят в Европейский союз, была запущена в 2017 году.



Как пишет РИА Новости, всего итальянской программой за время ее действия воспользовались более 300 человек. В прошлом году в Италии «золотые визы» получили около 30 инвесторов из России.