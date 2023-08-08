Великобритания внесла в санкционный список петербургскую фирму «Стаут» за импорт электронных компонентов

Правительство Великобритании 8 августа расширило санкционный список, добавив в него ряд компаний из России, Турции, Ирана и ОАЭ. Причиной этому стали подозрения в поставках в РФ оборудования в обход действующих ограничений.



В числе попавших под новые санкции компании Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading (ОАЭ), Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi (Турция), Paravar Pars (Иран).

