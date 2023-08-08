Великобритания внесла в санкционный список петербургскую фирму «Стаут» за импорт электронных компонентов

Правительство Великобритании 8 августа расширило санкционный список, добавив в него ряд компаний из России, Турции, Ирана и ОАЭ. Причиной этому стали подозрения в поставках в РФ оборудования в обход действующих ограничений.
В числе попавших под новые санкции компании Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading (ОАЭ), Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi (Турция), Paravar Pars (Иран).
Среди российских фирм — уже оказавшаяся в американских и украинских санкционных списках петербургская фирма «СМТ-Айлогик». Ее основной вид деятельности, указанный в регистрационных документах, — производство печатных плат. На ее сайте указано, что она оказывает услуги в области разработки электроники, мелкого и крупного серийного производства электронной техники, контрактного производства, обеспечения технического сопровождения. Кроме того, выполняет на контрактной основе научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в сфере коммуникаций, промышленной автоматизации, измерительного оборудования, разработку, производство, проектирование, внедрение и сервис автоматизированных систем, а также сама изготавливает серийную продукцию, устройства сбора и обработки информации и
Выручка «СМТ-Айлогик» в 2022 году — 2,2 млрд рублей, чистая прибыль —
Кроме того, в списке оказалась компания «Стаут», также базирующаяся в Петербурге. Из имеющихся в реестре СПАРК компаний с такими данными можно предположить, что речь идет об ООО «Стаут», гендиректором и владельцем которого является Евгения Отпущенникова. Выручка компании в прошлом году — свыше
В числе поставок электронного оборудования, указанных публично, — лишь картриджи для принтеров. Однако электронный адрес, указанный для контактов в карточке «Стаута», совпадает с доменом крупного петербургского поставщика электронных компонентов «ОЭС Спецпоставка». Офисы этих компаний находятся через дорогу на улице Моисеенко. В числе официальных заказчиков — крупные научно-технические и производственные предприятия, основная номенклатура — лазерные и оптические системы.
Известные «Фонтанке» номера телефонов Александра Беляева и Евгении Отпущенниковой к моменту публикации молчали, направленные сообщения остались без ответа.