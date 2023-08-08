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    В Туапсинском районе люди перекрывали трассу М-4 «Дон» в знак протеста из-за отсутствия света и воды

    2003
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    В Краснодарском крае сельчане решились перекрыть федеральную трассу М-4 «Дон», чтобы привлечь внимание властей к проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Инцидент произошел накануне вечером в Ольгинке Туапсинского района, пишет 8 августа 93.RU.

    По пешеходному переходу туда и обратно ходили жильцы многоэтажки на Морской улице, 3а, в которой нет воды и электричества, а сам дом отключен от канализации. Движение было блокировано около 40 минут.

    Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что власти «примут все меры по вопросу отсутствия электроэнергии». На 8 августа назначена встреча с представителями управляющей компании дома, жильцами и сотрудниками прокуратуры.

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