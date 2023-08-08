В России могут заблокировать миллионы сим-карт. Кого это коснется

Примерно у двух миллионов абонентов неточные паспортные данные — их номера могут заблокировать Фото: Максим Воробьев / E1.RU Поделиться Поделиться





Роскомнадзор потребовал от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неподтвержденными данными. По разным оценкам экспертов, блокировка может коснуться от одного до семи миллионов пользователей. Избежать этого можно, если вы своевременно актуализируете информацию о себе. Зачем понадобилось сверять данные, у кого заблокируют номер и придется ли абонентам доплачивать за актуализацию?



Почему заговорили о блокировках сим-карт Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин говорит, что изначально по закону «О связи» нельзя было предоставлять услуги мобильной связи без паспортных данных. До недавнего времени это распространялось только на пользователей из числа физлиц, но теперь паспортные данные должны предоставлять и корпоративные пользователи — летом 2021 года вступил в силу закон, обязывающий предпринимателей подавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в ЕСИА.

— Весь прошлый год мы видели, как операторы успешно конвертируют базу и добавляют паспортные данные корпоративных пользователей, — говорит Эльдар Муртазин. — Всё первое полугодие, да и сейчас, операторы предупреждали обычных людей о том, что надо уточнить свои паспортные данные, если вы в группе риска. В группе риска было порядка 20 миллионов абонентов.



В пресс-службе «Мегафона» нам рассказали, что «информирование абонентов ведется постоянно с 1 июня 2018 года». Однако теперь предупреждения стали более настойчивыми. Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что операторы очень активно рассылают уведомления абонентам, в которых не просто напоминают о необходимости подтвердить свои паспортные данные, но и заявляют, что в противном случае их сим-карты заблокируют. «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух операторах пишут, что блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными с начала августа стал требовать «Роскомнадзор». Он присылает компаниям список «подозрительных» номеров, и те должны в течение трех дней уведомить абонентов. Как только пользователь получил такое сообщение, у него есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию. Если он этого не сделает, его номер заблокируют.

— Подтвердить свои данные можно на «Госуслугах», есть возможность обратиться в магазин оператора, в абонентскую службу. Много способов, они достаточно простые, — говорит Эльдар Муртазин.

Кого это касается Денис Кусков говорит, что речь преимущественно идет о клиентах с так называемыми серыми картами — теми, что не закреплены за конкретным человеком или зарегистрированные не на тех, кто ими пользуется.



— По данным Telecom Daily, в России насчитывается порядка 6,5–7 млн серых сим-карт, до сих пор можно без проблем купить симку без паспорта у уличных продавцов, к примеру, на всевозможных вокзалах, — говорит Кусков.



Юрист Андрей Конышев считает, что за серые симки взялись из-за того, что их основные пользователи — мошенники.

— Насколько я понимаю, государство наконец-то выяснило, какие масштабы мошенничество приобрело в нашей стране и какой урон оно наносит гражданам, — заявил Андрей Конышев, — и решило таким образом бороться с мошенниками.

Но, по данным Кускова, из 7 млн серых карт не более 5% — это карты, которые покупались изначально для осуществления противоправных действий, а большинство все-таки — это корпоративные карты, которые не были надлежащим образом оформлены, или запасные, приобретенные для регистрации на интернет-сервисах, чтобы таким образом защититься от спама.

Кроме того, есть внушительное количество абонентов, у которых просто неточные паспортные данные. По подсчетам Эльдара Муртазина, это примерно два миллиона человек. — Причем это число нельзя сократить в ноль. Потому что бытовых ситуаций, когда у нас меняются паспортные данные, достаточно много: от банальной потери паспорта до смены фамилии, когда девушка выходит замуж, и до смены по возрасту. Вот наступило вам 45 лет, и вы меняете паспорт. Но наступление 45 лет оператор может отследить, а вот всё остальное он отследить не может. Поэтому в договоре об оказании услуг связи указано, что в 15-дневный срок абонент обязан предоставить свои новые данные. Если он этого не делает, то оператор может отключить услуги связи до выяснения обстоятельств, — рассказывает эксперт.

Кроме того, есть абоненты, которые в силу разных жизненных обстоятельств пользуются сим-картами, оформленными на другого человека, с которым нет контакта. — Их трудно оценить, это 10–20% от общего числа. Например, парень с девушкой жили, парень занимался всей техникой, сим-картами, оформил на свою любимую сим-карту. Дальше прошло время. Жизнь их разобщила, и теперь девушка может попросить парня: «Переоформи на меня», а он ей отказывает. Оператор решает и такие вопросы тоже. Он предлагает доказать, что вы являетесь владельцем номера, что вы им пользуетесь последний год, например, вносите платежи за этот номер и так далее. Пишете заявление в офисе оператора, оператор его рассматривает, не всегда с первого заявления проходит это всё. Да, это определенный геморрой, но этот геморрой решаемый, — говорит Муртазин.

— В случае если номер был оформлен на другого человека, который недоступен, или организацию, прекратившую существование, то можно произвести переоформление договора в одностороннем порядке. При этом потребуется пройти специальные процедуры, по которым клиенту нужно предоставить обоснования, что он действительно владелец номера, — добавили в пресс-службе «Мегафона».

Зачем опять сверяют наши данные Операторы связи занялись усиленной проверкой из-за того, что в противном случае им грозит солидный штраф.

— Операторам невыгодно терять своих абонентов. Но до недавнего времени штрафов за неправильные паспортные данные не было. Сегодня штрафы просто космические, в зависимости от региона. Поэтому операторам приходится подтверждать всё это, — говорит Муртазин.

При этом «Ведомости» подсчитали, что единовременные потери операторов от блокировки сим-карт владельцев с неактуальными данными могут составить от 100 до 360 миллионов рублей в месяц. Можно было бы предположить, что потери они будут восстанавливать, поднимая стоимость услуг, но Эльдар Муртазин уверен, что этого не произойдет.

— Сомневаюсь, что в нашей стране человек вдруг перестанет пользоваться связью. Он возьмет другого оператора. Если у вас отняли сим-карту и у вас есть возможность зарегистрировать новую у другого оператора за ту же цену, то вы так и сделаете, — говорит аналитик.



Ну и, наконец, если вы считаете, что сверка данных нужна для того, чтобы государство могло лучше нас контролировать, эксперты успокаивают: у властей и без того есть вся информация.

— Происходит работа с неверными данными сим-карт. Постепенно все сим-карты выводят на поле, где точно известно, кто их владелец. В первую очередь Роскомнадзор просто сверяет данные, а так вся информация уже есть у государства, — уверяет Эльдар Муртазин. Также специалист добавляет, что проверка относительно связана с мошенничеством и никак не связана с СВО.