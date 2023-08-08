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    Две компании из Петербурга вошли в топ-10 застройщиков страны по объему строительства

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    В первую десятку рейтинга застройщиков России по объему текущего строительства вошли две компании из Петербурга — Группа ЛСР и холдинг Setl Group.

    Согласно данным портала ЕРЗ, лидером рейтинга стала московская ГК «ПИК» с объемом текущего строительства в 252 многоквартирных дома общей площадью 5,22 млн кв. м. На втором месте разместилась ГК «Самолет» с показателем 173 дома на 3,45 млн кв. м. Группа ЛСР, которая строит сейчас 117 домов на 2,48 млн кв. м, заняла третье место.

    На шестом месте — петербургский холдинг Setl Group, у которого в стадии строительства 1, 3 млн кв. м и 18 объектов.

    Замыкает десятку ГК «А101» с семью ЖК и более миллиона кв. м в стадии строительства.

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