ЧП в Шушарах: после пожара на балконе хозяин остался без колес, а его соседи с ПТСР

Два пожарных расчета за полчаса потушили пожар на балконе в Пушкинском районе. Больше всего пострадали соседи.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 8 августа, сообщение о возгорании в доме 19, корпус 4 по Галицкой улице поступило в 8:54. В однокомнатной квартире горел балкон на площади 5 квадратных метров.