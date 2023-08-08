ЧП в Шушарах: после пожара на балконе хозяин остался без колес, а его соседи с ПТСР

Два пожарных расчета за полчаса потушили пожар на балконе в Пушкинском районе. Больше всего пострадали соседи.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 8 августа, сообщение о возгорании в доме 19, корпус 4 по Галицкой улице поступило в 8:54. В однокомнатной квартире горел балкон на площади 5 квадратных метров.
В 09:19 пожар был локализован.
Жители дома массово, как писала «Фонтанка», сообщали о хлопке и даже звуке взрыва на балконе. По предварительной информации, так лопнули шины, которые хозяин там хранил.