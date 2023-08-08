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    Заждавшийся хозяина пёс укусил мальчика на Гражданском проспекте

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    Юный житель Калининского района Петербурга вынужден был обратиться за медицинской помощью после болезненного знакомства с сидевшей на привязи собакой.

    11-летнего пациента в детской поликлинике принимали днём, стало известно «Фонтанке». Мальчик показывал укус на бедре. По его словам, так закончилось его общение с собакой, которая ждала хозяина у супермаркета на Гражданском проспекте, 84.

    Пёс был привязан, но, очевидно, без намордника.

    Ещё одну пострадавшую от собачьих зубов на осмотр привели родители. С их слов, семилетняя дочь встретила недружелюбное животное накануне в деревне Чёрная Лахта в Ленобласти.

    Обоих детей после оказания необходимой помощи отпустили в удовлетворительном состоянии.

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