Заждавшийся хозяина пёс укусил мальчика на Гражданском проспекте

Юный житель Калининского района Петербурга вынужден был обратиться за медицинской помощью после болезненного знакомства с сидевшей на привязи собакой.



11-летнего пациента в детской поликлинике принимали днём, стало известно «Фонтанке». Мальчик показывал укус на бедре. По его словам, так закончилось его общение с собакой, которая ждала хозяина у супермаркета на Гражданском проспекте, 84.

Пёс был привязан, но, очевидно, без намордника.

Ещё одну пострадавшую от собачьих зубов на осмотр привели родители. С их слов, семилетняя дочь встретила недружелюбное животное накануне в деревне Чёрная Лахта в Ленобласти.