Экс-игрок «Зенита» перешел в европейский клуб

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев стал игроком греческого клуба ПАОК. Контракт с россиянином рассчитан до 30 июня 2025 года с правом продления еще на год, сообщает пресс-служба клуба.
Оздоев будет играть под номером 27. Такой же был у него и в Петербурге.
Оздоев присоединился к «Зениту» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов полузащитник провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны. Летом 2022 года он перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк».
Чемпионат Греции пока не стартовал. Сейчас ПАОК борется за выход в групповой этап Лиги конференций. Команду 10 августа ждет игра с хорватским «Хайдуком» в гостях, а 17-го числа состоится ответная встреча уже дома.