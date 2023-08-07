Экс-игрок «Зенита» перешел в европейский клуб

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев стал игроком греческого клуба ПАОК. Контракт с россиянином рассчитан до 30 июня 2025 года с правом продления еще на год, сообщает пресс-служба клуба.



Оздоев будет играть под номером 27. Такой же был у него и в Петербурге.

