    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 30

    2 м/с, вос

    754мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.57eur106.05

    Экс-игрок «Зенита» перешел в европейский клуб

    1836
    4 комментария

    Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев стал игроком греческого клуба ПАОК. Контракт с россиянином рассчитан до 30 июня 2025 года с правом продления еще на год, сообщает пресс-служба клуба.

    Оздоев будет играть под номером 27. Такой же был у него и в Петербурге.

    Оздоев присоединился к «Зениту» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов полузащитник провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны. Летом 2022 года он перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

    Чемпионат Греции пока не стартовал. Сейчас ПАОК борется за выход в групповой этап Лиги конференций. Команду 10 августа ждет игра с хорватским «Хайдуком» в гостях, а 17-го числа состоится ответная встреча уже дома.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость07 Авг 2023 в 20:38
    Интересный мужчина
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close