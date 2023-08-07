Мошенники атаковали аккаунты чиновников Смольного

У сотрудников петербургской администрации уводят аккаунты в телеграм. По данным «Фонтанки», чиновники в нескольких комитетах 7 августа предложили своим контактам поучаствовать в онлайн-голосовании, прислав фишинговые ссылки.



В числе тех, у кого угнали аккаунты, оказались и чиновники сферы образования. Официально в профильном комитете, впрочем, заявили, что информацией о массовых взломах в соцсетях своих сотрудников не обладают.

Судя по чату, с которым ознакомилась «Фонтанка», с аккаунта чиновника просят проголосовать и «потратить минутку времени, которая приравнивается к победе». После этого в чате пишет ещё один человек, который сообщает, что уже проголосовал.

