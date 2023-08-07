Кедровые орехи — стратегически важный товар. Так решило правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кедровый орех сосны корейской и в скорлупе, и без нее теперь входит в список стратегически важных товаров и ресурсов, сообщает «Коммерсантъ» 7 августа.
Ранее с этой инициативой выступал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подчеркивал, что кедровый орех — важное звено кормовой базы животных, обитающих в регионе, а также ценный ресурс для экономики. При переработке кедрового ореха валовая стоимость готового продукта увеличивается минимум в 1,6 раза, отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.
Как подчеркнули в правительстве края, новые меры не запрещают населению собирать кедровые орехи и делать из них заготовки. Включение в список стратегически важных товаров направлено на регулирование экспорта, так как ранее орехи из Приморского края незаконно вывозили под разрешительные документы из сибирских регионов. Теперь контрабанда орехов будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.
«Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», — подчеркнул Константин Степанов.
По итогам прошлого года экспорт кедровых орехов вырос в 2,3 раза — до 9,5 тысячи тонн. 81% объема экспорта пришелся на Китай.