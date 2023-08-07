Кедровые орехи — стратегически важный товар. Так решило правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кедровый орех сосны корейской и в скорлупе, и без нее теперь входит в список стратегически важных товаров и ресурсов, сообщает «Коммерсантъ» 7 августа.



Ранее с этой инициативой выступал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подчеркивал, что кедровый орех — важное звено кормовой базы животных, обитающих в регионе, а также ценный ресурс для экономики. При переработке кедрового ореха валовая стоимость готового продукта увеличивается минимум в 1,6 раза, отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

