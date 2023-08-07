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    В Крыму в женщину на сап-серфе врезался гидроцикл

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    В Евпатории в женщину, которая каталась в Чёрном море на сап-серфе, врезался любитель более экстремальных водных развлечений. Подробности сообщает Следственный комитет Крыма 7 августа.

    Местный житель взял напрокат гидроцикл. Агрессивное катание привело к тому, что он не справился с управлением и совершил наезд на приезжую из Симферополя, которая была на сап-серфе.

    Потерпевшая находится в больнице с двойным переломом ноги. Следствие назначило экспертизы.

    У водителя гидроцикла нет прав для управления подобным транспортом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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