В Крыму в женщину на сап-серфе врезался гидроцикл

В Евпатории в женщину, которая каталась в Чёрном море на сап-серфе, врезался любитель более экстремальных водных развлечений. Подробности сообщает Следственный комитет Крыма 7 августа.



Местный житель взял напрокат гидроцикл. Агрессивное катание привело к тому, что он не справился с управлением и совершил наезд на приезжую из Симферополя, которая была на сап-серфе.



Потерпевшая находится в больнице с двойным переломом ноги. Следствие назначило экспертизы.



У водителя гидроцикла нет прав для управления подобным транспортом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.