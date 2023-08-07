В Петербурге на станции Саперная из-за технической неисправности пассажиры застряли в электричках

На станции Саперная в Колпинском районе Петербурга пассажиры застряли в пригородных электричках. «Стоим в электричке на Саперном уже минут 30, поезда не едут в обоих направлениях. В электричке жарко, людям становится плохо», – сообщил читатель «Фонтанки» вечером 7 августа.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, затянувшаяся остановка электричек на станции Саперная началась в 16:52 в связи с технической неисправностью. Были задержаны пригородные поезда №6477 Пупышево – Обухово, №6211 Санкт-Петербург — Волховстрой (на один час) и поезд №7403 Волховстрой – Санкт-Петербург (на 40 минут).

