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    В Петербурге на станции Саперная из-за технической неисправности пассажиры застряли в электричках

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    На станции Саперная в Колпинском районе Петербурга пассажиры застряли в пригородных электричках. «Стоим в электричке на Саперном уже минут 30, поезда не едут в обоих направлениях. В электричке жарко, людям становится плохо», – сообщил читатель «Фонтанки» вечером 7 августа.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, затянувшаяся остановка электричек на станции Саперная началась в 16:52 в связи с технической неисправностью. Были задержаны пригородные поезда №6477 Пупышево – Обухово, №6211 Санкт-Петербург — Волховстрой (на один час) и поезд №7403 Волховстрой – Санкт-Петербург (на 40 минут).

    «В настоящее время неисправность устранена. Возможны задержки других пригородных поездов, следующих через станцию Саперная, – сообщили добавили в пресс-службе. – Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам и предпринимает меры по сокращению времени опоздания поездов».

    Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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