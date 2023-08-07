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    Вблизи Волосово нашли массовое захоронение времен ВОВ на месте пересыльного лагеря

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    Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили следователи совместно с поисковыми отрядами «Зов Партизан», «Авангард», а также поисковой экспедицией «Долина». Место находится в 1,5 километрах от города Волосово, сообщает 7 августа Следственный комитет Ленинградской области.

    Извлечены скелетированные останки около ста человек, в том числе, предположительно, детей. В захоронении нашли фрагменты личных вещей и одежды.

    Предположительно, там похоронены расстрелянные заключённые фашистского пересыльного лагеря ДУЛАГ-102. По архивным документам в данном месте может находиться около 2000 человек

    Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти. Проводится доследственная проверка.

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