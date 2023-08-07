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    Маргарита Симоньян вспомнила свои кубанские корни и удивилась «детонации зерновой пыли» в Турции

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    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила подписчикам своего telegram-канала, что родилась на Кубани, где работала и снимала посевные работы, но ни разу не слышала про «детонацию зерновой пыли». Таким образом она прокомментировала взрыв в турецком порту Дериндже, где пострадали 10 человек.

    В эфире телеканала A-haber глава Управления почвенных продуктов Турции Ахмет Гюльдал назвал причиной взрыва «детонацию зерновой пыли».

    «Родилась и выросла на Кубани, работала там собственным корреспондентом, круглый год снимала посевные / уборочные, озимые / яровые, хозяйства / элеваторы, — и ни разу не слышала ни о какой «детонации зерновой пыли», — заявила Маргарита Симоньян.

    Согласно открытым данным, объемные взрывы представляют одну из основных опасностей на сельскохозяйственном производстве — возможны взрывы пыли на мукомольном заводе, на зерновых элеваторах при взаимодействии с красителями, серой, сахаром и другими продуктами.

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