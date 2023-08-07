Маргарита Симоньян вспомнила свои кубанские корни и удивилась «детонации зерновой пыли» в Турции

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила подписчикам своего telegram-канала, что родилась на Кубани, где работала и снимала посевные работы, но ни разу не слышала про «детонацию зерновой пыли». Таким образом она прокомментировала взрыв в турецком порту Дериндже, где пострадали 10 человек.



В эфире телеканала A-haber глава Управления почвенных продуктов Турции Ахмет Гюльдал назвал причиной взрыва «детонацию зерновой пыли».

«Родилась и выросла на Кубани, работала там собственным корреспондентом, круглый год снимала посевные / уборочные, озимые / яровые, хозяйства / элеваторы, — и ни разу не слышала ни о какой «детонации зерновой пыли», — заявила Маргарита Симоньян.