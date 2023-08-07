На зависть петербуржцам: животных в зоопарке спасают от жары со вкусом

В Ленинградском зоопарке рассказали, как спасают своих подопечных от перегрева. Правило «Пока не съешь суп, никакого мороженого» — не для них.

В зверинце заверили, что схема по обеспечению комфортом всех обитателей хорошо отлажена, и показали, как, несмотря на жару, 7 августа резвятся приматы. В их меню мороженое. Впрочем, к пломбиру это блюдо отношения не имеет. Лакомство под ледяной «глазурью» готовят из фруктов, овощей и белковой пищи.

Найти прохладу можно не только в домиках и тени, которую даёт естественный ландшафт, но и в бассейне. Для тех, кто не любит или не умеет плавать, сотрудники зоопарка устраивают душ из шланга.



«И разумеется, у всех питомцев есть поилки с чистой водой», — добавляют в пресс-службе. И уточняют, что подобным сервисом подопечных обеспечивают не только в изнуряющую жару.

