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    Экс-игрок «Локомотива» и сборной России ушел на фронт. Сейчас он под Артёмовском

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    Бывший российский футболист Андрей Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола» и находится под Артёмовском в ДНР (украинское название города — Бахмут). Об этом он 7 августа рассказал RT.

    По его словам, с октября прошлого года он возил в Донбасс гуманитарную помощь, а сейчас подписал контракт. На фронте получил позывной «Солома».

    «Боевое крещение у меня уже было. Мы здесь все как единое целое. Здесь фанаты абсолютно всех клубов России», — говорит Соломатин.

    Андрей Соломатин играл с 1992-го по 2007 год. В его карьере было множество российских клубов, в том числе топовых. Больше всего запомнился выступлениями за московские «Локомотив» и ЦСКА. Выступал за сборную России. С 2018 года занимался тренировкой детей и юношей в собственной футбольной школе. Интересно, что в 2005 году он играл за киевскую «Оболонь». В 2022 году Соломатин вспоминал, что в клубе к нему относились «не очень тепло», периодически слышал слово «москаль».

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