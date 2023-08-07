«Эффективно себя показали». Путин поручил увеличить производство беспилотников «Ланцет» и «Куб»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство дронов «Ланцет» и «Куб». Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РИА Новости.

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — сказал глава государства.



Путин утончил, что производители обещали увеличить количество производства беспилотников. «Но нужно увеличить еще», — добавил российский лидер.

