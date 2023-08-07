Петербуржец попросил шумных прохожих не забывать, что они в культурной столице. Ему ответили струёй в лицо

Двое хулиганов задержаны после грубого обхождения с жителем Калининского района Петербурга. Он позволил себе отчитать их за дурные манеры и нелитературную речь.

О нападении в полицию накануне сообщил 62-летний электрик, стало известно «Фонтанке» 7 августа. Двое мужчин привлекли его внимание неподалёку от дома, на Гражданском проспекте, 92. В третьем часу дня они как будто уже успели основательно отметить, своё настроение окружающим транслировали громко и нецензурно.

Электрик попросил постесняться.



«В ответ на замечание его избили и прыснули в лицо жидкостью из баллончика. Пострадавший обратился в медучреждение и после оказания помощи был отпущен», – рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации «Фонтанки», в травмпункте диагностировали химический ожог глаз и ушибы. Судя по биографии обидчиков, пострадавшему повезло.



В череде имущественных преступлений, на которых с 90-х попадался 43-летний житель Красногвардейского района, есть статья об убийстве. Его 36-летний товарищ и сосед по проспекту Энтузиастов привлекался за наркотики, в 2018 году примирился с потерпевшим по делу об угрозе убийством и причинении средней тяжести вреда здоровью.

