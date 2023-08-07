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    Восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой, но пока только для легковушек

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    4 комментария

    Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено днем 7 августа, но пока разрешён проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

    Он также добавил, что логистику автомобильного сообщения между Крымом и Херсонской областью временно изменили из-за повреждения моста через пролив Чонгар.

    Грузовые автомобили движутся через пгт. Чаплынка в сторону пункта пропуска «Перекоп». Легковушки и рейсовые автобусы пустят через пгт. Каланчак в направлении к пункту пропуска «Армянск».

    Также, добавил Сальдо, со вторника, 8 августа, и до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту «Симферополь — Геническ».

    Глава Крыма Сергей Аксенов накануне сообщил, что был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Зафиксировано одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста.

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    Комментарии 4

    Гость07 Авг 2023 в 15:28
    Отдых все круче и лучше
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