Восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой, но пока только для легковушек

Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено днем 7 августа, но пока разрешён проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.



Он также добавил, что логистику автомобильного сообщения между Крымом и Херсонской областью временно изменили из-за повреждения моста через пролив Чонгар.



Грузовые автомобили движутся через пгт. Чаплынка в сторону пункта пропуска «Перекоп». Легковушки и рейсовые автобусы пустят через пгт. Каланчак в направлении к пункту пропуска «Армянск».