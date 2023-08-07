Редкая щедрость леса — лисички как будто вымостили тропинку. Петербуржец обменял свою кровь на 4,6 кг грибов

Столько грибов на квадратный метр встречается нечасто. На небольшом участке леса петербуржец Сергей собрал 4,5 килограмма лисичек.
Фотографиями он делится 7 августа в группе «Грибы и Грибники» «ВКонтакте». «Проходя мимо красивого ровненького мха среди старых ёлок, я сначала не поверил глазам: по мху словно рассыпаны кусочки золота и такая дорожка тянется и пропадает из поля зрения. Прикинув, что свободного времени не так уж и много, я принялся разбирать эту тропу по кусочкам», — рассказывает Сергей.
Правда, ему пришлось поплатиться за счастье грибника. «И, только срезав первый гриб, я заметил, что из-за всех деревьев вокруг стали выглядывать комары, и стало ясно! Произойдёт несогласованный массовый обмен грибов на эритроциты. В итоге, обменявшись полезными веществами с лесом и его обитателями, я уже к обеду был в городе», — резюмирует подписчик.