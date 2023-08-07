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    Редкая щедрость леса — лисички как будто вымостили тропинку. Петербуржец обменял свою кровь на 4,6 кг грибов

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    Столько грибов на квадратный метр встречается нечасто. На небольшом участке леса петербуржец Сергей собрал 4,5 килограмма лисичек.

    Фотографиями он делится 7 августа в группе «Грибы и Грибники» «ВКонтакте». «Проходя мимо красивого ровненького мха среди старых ёлок, я сначала не поверил глазам: по мху словно рассыпаны кусочки золота и такая дорожка тянется и пропадает из поля зрения. Прикинув, что свободного времени не так уж и много, я принялся разбирать эту тропу по кусочкам», — рассказывает Сергей.

    Правда, ему пришлось поплатиться за счастье грибника. «И, только срезав первый гриб, я заметил, что из-за всех деревьев вокруг стали выглядывать комары, и стало ясно! Произойдёт несогласованный массовый обмен грибов на эритроциты. В итоге, обменявшись полезными веществами с лесом и его обитателями, я уже к обеду был в городе», — резюмирует подписчик.

    Фото: Сергей / «Грибы и Грибники СПб»

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