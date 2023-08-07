В результате израильского удара в Сирии погибли четверо

Четверо сирийских военных погибли и четверо получили ранения в результате удара, который Израиль нанёс по окрестностям Дамаска. Также есть материальный ущерб. Об этом
По данным Минобороны, израильские ВВС сегодня утром запустили ракеты со стороны «оккупированных сирийских Голан по нескольким объектам в окрестностях города Дамаска».
«Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, сбив часть из них», — говорится в заявлении.
Израильская армия регулярно наносит авиаудары по объектам в Сирии, в том числе по Дамаску, Алеппо, порту Тартус. Москва считает эти действия неприемлемыми.