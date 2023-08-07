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    В результате израильского удара в Сирии погибли четверо

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    Четверо сирийских военных погибли и четверо получили ранения в результате удара, который Израиль нанёс по окрестностям Дамаска. Также есть материальный ущерб. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Сирии.

    По данным Минобороны, израильские ВВС сегодня утром запустили ракеты со стороны «оккупированных сирийских Голан по нескольким объектам в окрестностях города Дамаска».

    «Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, сбив часть из них», — говорится в заявлении.

    Израильская армия регулярно наносит авиаудары по объектам в Сирии, в том числе по Дамаску, Алеппо, порту Тартус. Москва считает эти действия неприемлемыми.

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    СирияИзраильАвиаударАвиаудары
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