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    Из Волковского пруда выловили девушку в состоянии клинической смерти. Врачи оказались бессильны

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    Посиделки с друзьями закончились трагедией в жаркий день во Фрунзенском районе Петербурга. Охлаждающее купание стало последним для юной девушки.

    Как сообщили в пресс-службе городского МЧС 6 августа, сообщение о тонущем человеке поступило в ведомство в 19.30. Спасатели прибыли в парк Интернационалистов и вытащили из Волковского пруда девушку. Её передали медикам.

    К врачам пострадавшая поступила в состоянии клинической смерти, уточнили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Девушку пытались спасти в 5-й больнице имени Филатова. Но медики оказались бессильны.

    По данным «Фонтанки», погибшая отдыхала у воды в компании друзей. На вид ей было 16 лет.

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