Из Волковского пруда выловили девушку в состоянии клинической смерти. Врачи оказались бессильны

Посиделки с друзьями закончились трагедией в жаркий день во Фрунзенском районе Петербурга. Охлаждающее купание стало последним для юной девушки.



Как сообщили в пресс-службе городского МЧС 6 августа, сообщение о тонущем человеке поступило в ведомство в 19.30. Спасатели прибыли в парк Интернационалистов и вытащили из Волковского пруда девушку. Её передали медикам.

К врачам пострадавшая поступила в состоянии клинической смерти, уточнили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Девушку пытались спасти в 5-й больнице имени Филатова. Но медики оказались бессильны.