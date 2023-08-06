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    «Зенит» дважды сравнивал счет в матче с «Динамо», но все равно проиграл

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    Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 3 тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо». Встреча проходила 6 августа в Петербурге на «Газпром Арене».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В результате сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3. Первым забили динамовцы. Отличился Константин Тюкавин на 2 минуте. На 9 минуте защитник столичной команды Фабиан Бальбуэна срезал мяч в собственные ворота. На 33-й минуте Тюкавин забил второй гол и установил окончательный счет. Иван Сергеев сравнял на 90-й. Итоговый счет установил Вячеслав Грулев уже в добавленное время.

    Таким образом, после трех туров на счету «Зенита» всего четыре очка (победа, ничья и поражение). Следующим матч петербургская команда проведет в рамках Кубка России против самарских «Крыльев Советов» 9 августа.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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