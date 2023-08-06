«Зенит» дважды сравнивал счет в матче с «Динамо», но все равно проиграл

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 3 тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо». Встреча проходила 6 августа в Петербурге на «Газпром Арене».
В результате сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3. Первым забили динамовцы. Отличился Константин Тюкавин на 2 минуте. На 9 минуте защитник столичной команды Фабиан Бальбуэна срезал мяч в собственные ворота. На 33-й минуте Тюкавин забил второй гол и установил окончательный счет. Иван Сергеев сравнял на 90-й. Итоговый счет установил Вячеслав Грулев уже в добавленное время.
Таким образом, после трех туров на счету «Зенита» всего четыре очка (победа, ничья и поражение). Следующим матч петербургская команда проведет в рамках Кубка России против самарских «Крыльев Советов» 9 августа.