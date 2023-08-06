В Ираке заблокировали Telegram по соображениям безопасности

Из-за соображений национальной безопасности власти Ирака заблокировали Telegram. Об этом сообщило Министерство телекоммуникаций 6 августа, пишет Reuters.



В сообщении ведомства указывается, что министерство обращалось к сотрудникам мессенджера с просьбой удалить каналы, через которые уходят персональные данные и информация из государственных учреждений. Однако в Telegram не ответили.

«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов»,— сказано в сообщении министерства.