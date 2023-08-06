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    В Ираке заблокировали Telegram по соображениям безопасности

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    Из-за соображений национальной безопасности власти Ирака заблокировали Telegram. Об этом сообщило Министерство телекоммуникаций 6 августа, пишет Reuters.

    В сообщении ведомства указывается, что министерство обращалось к сотрудникам мессенджера с просьбой удалить каналы, через которые уходят персональные данные и информация из государственных учреждений. Однако в Telegram не ответили.

    «Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов»,— сказано в сообщении министерства.

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