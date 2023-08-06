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    От пруда сада «Прометей» — в Педиатрический университет

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    2 комментария

    В пульмонологическом отделении клиники Педиатрического университета продолжают спасать 16-летнего подростка, накануне доставленного после утопления в пруду сада «Прометей» на пересечении улицы Демьяна Бедного и проспекта Просвещения.

    Во время купания он нырнул и заглотил воду, к счастью, его товарищи это заметили и помогли выбраться на берег.

    На берегу у юноши участилось дыхание, началось сердцебиение, была рвота, появилась бледность.

    Вызванная бригада скорой помощи провела инфузионную терапию и доставила пациента в клинику Педиатрического университета. Вместе с осмотром у подростка взяли анализы, сделали рентген. У него явное усиление легочного рисунка.

    Пациент находится в отделении пульмонологии, где останется и на будущей неделе.

    Как отметил главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник, это необходимо с учетом характера причин госпитализации. В организме могут пробудиться «спящие» недуги, связанные с утоплением.

    Требуются контроль со стороны врачей и анализ состояния пациента.

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    УтоплениеСад Прометей
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    Комментарии 2

    Гость06 Авг 2023 в 17:31
    Всякое бывает.
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