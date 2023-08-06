От пруда сада «Прометей» — в Педиатрический университет

В пульмонологическом отделении клиники Педиатрического университета продолжают спасать
Во время купания он нырнул и заглотил воду, к счастью, его товарищи это заметили и помогли выбраться на берег.
На берегу у юноши участилось дыхание, началось сердцебиение, была рвота, появилась бледность.
Вызванная бригада скорой помощи провела инфузионную терапию и доставила пациента в клинику Педиатрического университета. Вместе с осмотром у подростка взяли анализы, сделали рентген. У него явное усиление легочного рисунка.
Пациент находится в отделении пульмонологии, где останется и на будущей неделе.
Как отметил главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник, это необходимо с учетом характера причин госпитализации. В организме могут пробудиться «спящие» недуги, связанные с утоплением.
Требуются контроль со стороны врачей и анализ состояния пациента.