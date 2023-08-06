От пруда сада «Прометей» — в Педиатрический университет

В пульмонологическом отделении клиники Педиатрического университета продолжают спасать 16-летнего подростка, накануне доставленного после утопления в пруду сада «Прометей» на пересечении улицы Демьяна Бедного и проспекта Просвещения.

Во время купания он нырнул и заглотил воду, к счастью, его товарищи это заметили и помогли выбраться на берег.

На берегу у юноши участилось дыхание, началось сердцебиение, была рвота, появилась бледность.

Вызванная бригада скорой помощи провела инфузионную терапию и доставила пациента в клинику Педиатрического университета. Вместе с осмотром у подростка взяли анализы, сделали рентген. У него явное усиление легочного рисунка.