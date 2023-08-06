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    Умер артист балета Владимир Кудряшов. В мае 1945-го он танцевал у стен Рейхстага

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    Бывший танцовщик балета Большого театра Владимир Кудряшов скончался в Москве в возрасте 100 лет, сообщает 6 августа официальный телеграм-канал театра. Он входил в труппу с 1941-го по 1963 год.

    «Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие — а таких было немало — страницы его жизни», — говорится в сообщении.

    Церемония прощания с Кудряшовым состоится 8 августа.

    Как напоминает РИА Новости, главным событием в сценической жизни Кудряшова стало выступление у стен Рейхстага 3 мая 1945 года.

    Также в 1945 году Кудряшов был занят в «пляске опричников» в фильме «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. А в 1954 году он снялся в экранизации балета Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта», которая получила премию Каннского фестиваля «за лучший музыкальный фильм».

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