Умер артист балета Владимир Кудряшов. В мае 1945-го он танцевал у стен Рейхстага

Бывший танцовщик балета Большого театра Владимир Кудряшов скончался в Москве в возрасте 100 лет , сообщает 6 августа официальный телеграм-канал театра. Он входил в труппу с 1941-го по 1963 год.



«Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие — а таких было немало — страницы его жизни», — говорится в сообщении.



Церемония прощания с Кудряшовым состоится 8 августа.



Как напоминает РИА Новости, главным событием в сценической жизни Кудряшова стало выступление у стен Рейхстага 3 мая 1945 года.