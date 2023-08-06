Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин

Умер бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА Вениамин Мандрыкин, сообщили 6 августа в официальных соцсетях армейской команды. Как уточнил первый тренер экс-футболиста Валерий Горохов, голкипер умер от инфаркта.



«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», — цитирует Горохова издание «ОсНова».