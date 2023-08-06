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    Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин

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    Умер бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА Вениамин Мандрыкин, сообщили 6 августа в официальных соцсетях армейской команды. Как уточнил первый тренер экс-футболиста Валерий Горохов, голкипер умер от инфаркта.

    «Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», — цитирует Горохова издание «ОсНова».

    Мандрыкин начинал карьеру в «Алании». Большую часть карьеры провел за ЦСКА, где выступал с 2001-го по 2010 год. Также он сыграл два матча в составе сборной России.

    В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в серьезное ДТП на скорости около 200 км/ч. В результате он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. С того момента он не мог двигаться самостоятельно.

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