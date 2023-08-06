    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, с-в

    759мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.81eur103.84

    Да сдались вам эти курорты! Народный путеводитель по лучшим местам для отдыха в России

    Составить его нам помогли наши читатели

    1240
    28 комментариев
    В России найдется место, которое подойдет каждому
    В России найдется место, которое подойдет каждомуФото: Татьяна Фатеева / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Если за всё лето вам так и не удалось отдохнуть, у вас остался всего месяц (даже немного меньше), чтобы наметить планы и наконец-то устроить себе отпуск. И для этого необязательно уезжать далеко — всё необходимое есть под рукой, надо только присмотреться. Мы попросили читателей поделиться идеями других направлений, где можно отдохнуть не хуже (и даже лучше), чем на юге. И вот что они рассказали.

    Отдыхаем в городах

    В России найдутся тысячи путешественников, которые пляжному отдыху предпочтут городские прогулки. Городов тоже хватает. В топе направлений, конечно, Москва и Санкт-Петербург, но и другие достойны внимания. Например, наш читатель из Ростова-на-Дону под ником El советует обратить внимание на Таганрог.

    — Базар местный, пирожки везде, пляжики, море мелкое для детей, парки с большими старыми деревьями, музеи в самую жару, пандапарк и мороженое, — рассказал нам о своем отпуске читатель.

    Мы бы со своей стороны посоветовали тем, кто сейчас собирается в Таганрог, проверить, насколько там безопасно, и уже исходя из этого строить свои планы.

    Гостей города приветствует стела, напоминающая о родине русского классика
    Гостей города приветствует стела, напоминающая о родине русского классикаФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Другим ярким городом, обязательным к посещению, наши читатели выбрали Казань. Они говорят, что столица Татарстана покорит вас улицей Баумана, мечетью Кул-Шариф и эчпочмаками.

    — Красивый город, есть что посмотреть. Брала экскурсию в Свияжск, вечером катались на колесе обозрения, входит в пятерку самых высоких в России, 65 метров, — рассказала нам читательница Светлана из Новосибирска.

    Свияжск, кстати, подходящий вариант еще и для любителей истории. Он как будто застыл во времени в Средневековье, предлагая туристам увидеть старинную архитектуру и попробовать блюда национальной кухни.

    Самая знаменитая мечеть России ждет вас в Казани
    Самая знаменитая мечеть России ждет вас в КазаниФото: Илья Давыдов / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Среди неочевидных для туризма городов-миллионников наши читатели отдали предпочтение Новосибирску. Путешествием в самое сердце Сибири осталась довольна наша читательница Любовь Никитина из Читы.

    — На дорогу в обе стороны — 25 тысяч рублей. Квартира в центре за 1800 сутки. Жили неделю. Это низкая цена, мы звонили дня три по всем номерам, что есть в интернете, — рассказывает Любовь. — После восьми вечера в продуктовых бешеные скидки, купить можно от дорогих салатов до разного вида котлет. За неделю облазали интересные места, плутали, уставали, но это был самый кайфовый отдых.

    В прошлом году в зоопарк Новосибирска приехали кенгуру — чем не повод съездить в город с детьми
    В прошлом году в зоопарк Новосибирска приехали кенгуру — чем не повод съездить в город с детьмиФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Разумеется, не обошлось и без Дальнего Востока — от поездки во Владивосток в восторге осталась наша читательница из Читы Инна.

    — Взяли билеты на поезд еще в марте, в начале июня поменяли их на авиа, полетели. Квартиру сняли на «Фарпосте» в районе Чуркина (цены от 2500 рублей). Не центр, но до центра 15 минут по Золотому мосту. За 10 дней побывали на стеклянном пляже, в океанариуме, зоопарке, цирке, острове Русском. Пошарились по городским пляжам. В общем, классно отдохнули, — пишет Инна.

    Маяк Токаревского и остров Русский на фоне — отличный пейзаж!
    Маяк Токаревского и остров Русский на фоне — отличный пейзаж!Фото: Кирилл Махнев / читатель Е1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Едем за тишиной и уютом

    Если вам хочется отдохнуть от городской суеты и спрятаться в небольшом городке, то читательница Анастасия из Ростова-на-Дону советует обратить внимание на прибрежный город Ейск.

    — Номер с собственной кухней, холодильником, стиральной машиной, четырьмя кроватями и двумя санузлами — 5000 рублей, — рассказывает Анастасия. — Но питание очень дорогое! Нужно сразу ехать на рынок за местными продуктами и готовить самим.

    Красоты утреннего Ейска
    Красоты утреннего ЕйскаФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Землячка Анастасии Юлия рекомендует любителям уютных городов-курортов обратить внимание на Кисловодск.

    — Чудесный, очень чистый и красивый город! Снимали дом за 1500 рублей в сутки. Курортный парк, подъемы в горы, поездили по окрестностям — красивейшие водопады, бассейны с минеральной водой. Цены очень приятные. Днем ели в столовых и кафешках, средний чек — 300–400 рублей на человека. По вечерам рестораны, 600–700 рублей на человека, — рассказала о своем отпуске Юлия.

    Еще одним популярным направлением для отдыха у наших читателей стало Нижнее Макопсе. Особенно там любят проводить время жители Ростова-на-Дону. Среди его достоинств выделяют такие:

    • очень тихо, спокойно;
    • на пляже людей мало;
    • свежий воздух;
    • галечный берег.

    При этом завсегдатаи Нижнего Макопсе советуют выбирать жилье ближе к морю, «ибо подъемы в гору».

    — Развлечений никаких нет, тихое село, но мы этого и хотели, — подытоживает наша читательница Инна из Ростова-на-Дону.

    Наслаждаемся красивой природой

    Который год не теряет популярности у путешественников Алтай. Недавно там побывала наша читательница из Читы Ксения.

    — Красиво, но очень дорого! Жила у друзей, ездили на своей машине, и это только спасло от бешеных трат, — рассказала об отдыхе Ксения.

    Пещеры Алтая привлекают туристов со всей России
    Пещеры Алтая привлекают туристов со всей РоссииФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Есть для любителей природных красот и не самые популярные у широкого круга туристов направления. Например, наш читатель из Тюмени Евгений Рубе любит отдыхать на Приполярном Урале — и красиво, и очень бюджетно.

    — Примерно посередине между Воркутой и Салехардом. Пять недель. Бюджет — 50 тысяч рублей на человека, с железнодорожными билетами. Количество звезд? Ну вот на небе сколько увидишь — все твои, — поделился своим опытом Евгений.

    Еще одно не самое обычное для отпуска место — Камчатка. Оттуда недавно вернулась наша читательница из Нижнего Новгорода Елена.

    — Вулканы, озера нестеровые, океан Тихий, Долина гейзеров, землетрясения. Супер, — делится впечатлениями Елена.

    Впрочем, некоторые говорят, что за красивой природой вовсе не обязательно ехать куда-то далеко. Некоторые из наших читателей предпочитают отдыхать на даче или ездить к бабушке в деревню.

    — Банька, свежий воздух, лес, пикник, звуки природы, — перечисляет наша читательница из Самары, которая предпочла остаться инкогнито. — После городской суеты в самый раз.

    А вы где предпочитаете отдыхать летом?

    А проект «(От)личный Петербург» советует всем отдыхать в Северной столице! Делитесь лучшими местами в наших номинациях и помогайте им получить главную награду нашей премии.

    В России найдется место, которое подойдет каждому
    В России найдется место, которое подойдет каждомуФото: Татьяна Фатеева / NGS.RU
    Гостей города приветствует стела, напоминающая о родине русского классика
    Гостей города приветствует стела, напоминающая о родине русского классикаФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Самая знаменитая мечеть России ждет вас в Казани
    Самая знаменитая мечеть России ждет вас в КазаниФото: Илья Давыдов / E1.RU
    В прошлом году в зоопарк Новосибирска приехали кенгуру — чем не повод съездить в город с детьми
    В прошлом году в зоопарк Новосибирска приехали кенгуру — чем не повод съездить в город с детьмиФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Маяк Токаревского и остров Русский на фоне — отличный пейзаж!
    Маяк Токаревского и остров Русский на фоне — отличный пейзаж!Фото: Кирилл Махнев / читатель Е1.RU
    Красоты утреннего Ейска
    Красоты утреннего ЕйскаФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Пещеры Алтая привлекают туристов со всей России
    Пещеры Алтая привлекают туристов со всей РоссииФото: Александр Ощепков / NGS.RU

    По теме

    ОтдыхОтпускПляжЧитателиОтзывыКурорт
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close