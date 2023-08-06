Да сдались вам эти курорты! Народный путеводитель по лучшим местам для отдыха в России

В России найдется место, которое подойдет каждому Фото: Татьяна Фатеева / NGS.RU Поделиться Поделиться





Если за всё лето вам так и не удалось отдохнуть, у вас остался всего месяц (даже немного меньше), чтобы наметить планы и наконец-то устроить себе отпуск. И для этого необязательно уезжать далеко — всё необходимое есть под рукой, надо только присмотреться. Мы попросили читателей поделиться идеями других направлений, где можно отдохнуть не хуже (и даже лучше), чем на юге. И вот что они рассказали.

Отдыхаем в городах В России найдутся тысячи путешественников, которые пляжному отдыху предпочтут городские прогулки. Городов тоже хватает. В топе направлений, конечно, Москва и Санкт-Петербург, но и другие достойны внимания. Например, наш читатель из Ростова-на-Дону под ником El советует обратить внимание на Таганрог.

— Базар местный, пирожки везде, пляжики, море мелкое для детей, парки с большими старыми деревьями, музеи в самую жару, пандапарк и мороженое, — рассказал нам о своем отпуске читатель.

Мы бы со своей стороны посоветовали тем, кто сейчас собирается в Таганрог, проверить, насколько там безопасно, и уже исходя из этого строить свои планы.

Гостей города приветствует стела, напоминающая о родине русского классика Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Другим ярким городом, обязательным к посещению, наши читатели выбрали Казань. Они говорят, что столица Татарстана покорит вас улицей Баумана, мечетью Кул-Шариф и эчпочмаками.

— Красивый город, есть что посмотреть. Брала экскурсию в Свияжск, вечером катались на колесе обозрения, входит в пятерку самых высоких в России, 65 метров, — рассказала нам читательница Светлана из Новосибирска.

Свияжск, кстати, подходящий вариант еще и для любителей истории. Он как будто застыл во времени в Средневековье, предлагая туристам увидеть старинную архитектуру и попробовать блюда национальной кухни.

Самая знаменитая мечеть России ждет вас в Казани Фото: Илья Давыдов / E1.RU Поделиться Поделиться





Среди неочевидных для туризма городов-миллионников наши читатели отдали предпочтение Новосибирску. Путешествием в самое сердце Сибири осталась довольна наша читательница Любовь Никитина из Читы.

— На дорогу в обе стороны — 25 тысяч рублей. Квартира в центре за 1800 сутки. Жили неделю. Это низкая цена, мы звонили дня три по всем номерам, что есть в интернете, — рассказывает Любовь. — После восьми вечера в продуктовых бешеные скидки, купить можно от дорогих салатов до разного вида котлет. За неделю облазали интересные места, плутали, уставали, но это был самый кайфовый отдых.

В прошлом году в зоопарк Новосибирска приехали кенгуру — чем не повод съездить в город с детьми Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Разумеется, не обошлось и без Дальнего Востока — от поездки во Владивосток в восторге осталась наша читательница из Читы Инна.

— Взяли билеты на поезд еще в марте, в начале июня поменяли их на авиа, полетели. Квартиру сняли на «Фарпосте» в районе Чуркина (цены от 2500 рублей). Не центр, но до центра 15 минут по Золотому мосту. За 10 дней побывали на стеклянном пляже, в океанариуме, зоопарке, цирке, острове Русском. Пошарились по городским пляжам. В общем, классно отдохнули, — пишет Инна.

Маяк Токаревского и остров Русский на фоне — отличный пейзаж! Фото: Кирилл Махнев / читатель Е1.RU Поделиться Поделиться





Едем за тишиной и уютом Если вам хочется отдохнуть от городской суеты и спрятаться в небольшом городке, то читательница Анастасия из Ростова-на-Дону советует обратить внимание на прибрежный город Ейск.

— Номер с собственной кухней, холодильником, стиральной машиной, четырьмя кроватями и двумя санузлами — 5000 рублей, — рассказывает Анастасия. — Но питание очень дорогое! Нужно сразу ехать на рынок за местными продуктами и готовить самим.

Красоты утреннего Ейска Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Землячка Анастасии Юлия рекомендует любителям уютных городов-курортов обратить внимание на Кисловодск. — Чудесный, очень чистый и красивый город! Снимали дом за 1500 рублей в сутки. Курортный парк, подъемы в горы, поездили по окрестностям — красивейшие водопады, бассейны с минеральной водой. Цены очень приятные. Днем ели в столовых и кафешках, средний чек — 300–400 рублей на человека. По вечерам рестораны, 600–700 рублей на человека, — рассказала о своем отпуске Юлия.

Еще одним популярным направлением для отдыха у наших читателей стало Нижнее Макопсе. Особенно там любят проводить время жители Ростова-на-Дону. Среди его достоинств выделяют такие: очень тихо, спокойно; на пляже людей мало; свежий воздух; галечный берег. При этом завсегдатаи Нижнего Макопсе советуют выбирать жилье ближе к морю, «ибо подъемы в гору».

— Развлечений никаких нет, тихое село, но мы этого и хотели, — подытоживает наша читательница Инна из Ростова-на-Дону. Наслаждаемся красивой природой Который год не теряет популярности у путешественников Алтай. Недавно там побывала наша читательница из Читы Ксения. — Красиво, но очень дорого! Жила у друзей, ездили на своей машине, и это только спасло от бешеных трат, — рассказала об отдыхе Ксения.

Пещеры Алтая привлекают туристов со всей России Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Есть для любителей природных красот и не самые популярные у широкого круга туристов направления. Например, наш читатель из Тюмени Евгений Рубе любит отдыхать на Приполярном Урале — и красиво, и очень бюджетно.

— Примерно посередине между Воркутой и Салехардом. Пять недель. Бюджет — 50 тысяч рублей на человека, с железнодорожными билетами. Количество звезд? Ну вот на небе сколько увидишь — все твои, — поделился своим опытом Евгений.

Еще одно не самое обычное для отпуска место — Камчатка. Оттуда недавно вернулась наша читательница из Нижнего Новгорода Елена. — Вулканы, озера нестеровые, океан Тихий, Долина гейзеров, землетрясения. Супер, — делится впечатлениями Елена.



Впрочем, некоторые говорят, что за красивой природой вовсе не обязательно ехать куда-то далеко. Некоторые из наших читателей предпочитают отдыхать на даче или ездить к бабушке в деревню. — Банька, свежий воздух, лес, пикник, звуки природы, — перечисляет наша читательница из Самары, которая предпочла остаться инкогнито. — После городской суеты в самый раз.

А вы где предпочитаете отдыхать летом? На наших курортах В деревне Люблю забраться в горы За границей В диких и труднодоступных местах, где нет людей На озере Езжу по городам На даче Дома на диване Летом я работаю

А проект «(От)личный Петербург» советует всем отдыхать в Северной столице! Делитесь лучшими местами в наших номинациях и помогайте им получить главную награду нашей премии.