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    В соцсетях и телеграм-каналах сообщают об исчезновении известного куратора кинофестивалей

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    Алексей Медведев — киновед, куратор крупнейших российских кинофестивалей, среди которых — петербургский «Послание к человеку», — перестал выходить на связь с 21 июля. Об этом 5 августа в социальных сетях рассказала его жена, также куратор кинофестивалей и продюсер Наталия Пылаева.

    По ее словам, к поискам уже подключены волонтеры и полиция. Киновед ушел из дома в Мытищах, не взяв с собой мобильный телефон. Тех, кто что-либо знает о его судьбе, просят сообщить семье.

    Алексей Медведев — выпускник ВГИКа, работает кинокритиком, журналистом, переводчиком фильмов. С 2000 года занимается организацией международных фестивалей в России и за рубежом. Работает с такими фестивалями, как ММКФ, «Зеркало», «Послание к человеку» и многими другими. Курировал программу российского кино в секции Les cinemas du Monde на Каннском кинофестивале.

    Фестиваль «Послание к человеку» в 2023 году планируется провести с 20 по 28 октября.

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