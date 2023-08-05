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    В центре Москвы сгорел люксовый спорткар Lamborghini Aventador

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    Автомобиль Lamborghini Aventador тушили в Хилковом переулке в Москве вечером 5 августа. В считаные минуты люксовый спорткар сгорел полностью, пишет MSK1.RU.

    В момент возгорания водитель был за рулем и сначала даже не заметил пламя. Его предупредили прохожие и даже попытались помочь с огнетушителем.

    О том, пострадал ли водитель, пока не сообщается. Также неизвестно его моральное состояние, поскольку ориентировочная стоимость автомобиля начинается от 26–30 миллионов рублей и доходит до 50 миллионов.

    В марте 2021 года компания отзывала в России полтора десятка опасных Lamborghini Aventador. Из-за разбалтывающихся винтов у них могла отлететь крышка капота.

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