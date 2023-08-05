В центре Москвы сгорел люксовый спорткар Lamborghini Aventador

Автомобиль Lamborghini Aventador тушили в Хилковом переулке в Москве вечером
В момент возгорания водитель был за рулем и сначала даже не заметил пламя. Его предупредили прохожие и даже попытались помочь с огнетушителем.
О том, пострадал ли водитель, пока не сообщается. Также неизвестно его моральное состояние, поскольку ориентировочная стоимость автомобиля начинается от 26–30 миллионов рублей и доходит до 50 миллионов.
В марте 2021 года компания отзывала в России полтора десятка опасных Lamborghini Aventador. Из-за разбалтывающихся винтов у них могла отлететь крышка капота.