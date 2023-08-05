Генпрокуратура потребовала передать акции производителя оптики для танков государству

Генпрокуратура подала иск об истребовании имущества к структурам РАТМ-холдинга, который производит в том числе прицельные системы и тепловизоры для танков, передает РБК со ссылкой на RTVI 5 августа.



Причины подачи иска в материалах дела не уточняются, однако, как пишет издание, в судебных актах утверждается, что требование передать их в пользу государство связано с переходом собственности под контроль иностранных физических или юридических лиц. За последние три недели ведомство подало подобные иски еще к четырем компаниям в Москве, Пермском крае и Волгоградской области, которым принадлежат разные объекты — от рыбопромышленного холдинга до речного порта в Перми.