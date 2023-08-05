Генпрокуратура потребовала передать акции производителя оптики для танков государству

Генпрокуратура подала иск об истребовании имущества к структурам РАТМ-холдинга, который производит в том числе прицельные системы и тепловизоры для танков, передает РБК со ссылкой на RTVI 5 августа.
Причины подачи иска в материалах дела не уточняются, однако, как пишет издание, в судебных актах утверждается, что требование передать их в пользу государство связано с переходом собственности под контроль иностранных физических или юридических лиц. За последние три недели ведомство подало подобные иски еще к четырем компаниям в Москве, Пермском крае и Волгоградской области, которым принадлежат разные объекты — от рыбопромышленного холдинга до речного порта в Перми.
Что касается РАТМ-холдинга, то иск был подан к двум компаниям — АО «Иснов» и ОО «Сибмир». Им принадлежит 48,1 % акций Ростовского оптико-механического завода. Само предприятие в деле указано как третье лицо.
Суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах на время процесса. Среди них арест имущества и акций компаний и запрет на изменения данных в ЕГРЮЛ. Самоликвидироваться тоже нельзя. Первое судебное заседание назначено на 29 августа.
В конце прошлого года Ростовский оптико-механический завод начал поставку тепловизоров нового поколения ТКН-3ТП для танков. По итогам второго полугодия предприятие нарастило объем производства для выполнения гособоронзаказа более чем в 1,5 раза, среди его основных заказчиков — Минобороны, ФСБ и МВД.
Также Генпрокуратура меньше, чем за месяц, обратила внимание на рыбопромышленный холдинг «Тефида» и Пермский порт. В судебных актах истребование имущества объясняют интересами государства и переходом компаний под контроль иностранцев.