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    Генпрокуратура потребовала передать акции производителя оптики для танков государству

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    21 комментарий

    Генпрокуратура подала иск об истребовании имущества к структурам РАТМ-холдинга, который производит в том числе прицельные системы и тепловизоры для танков, передает РБК со ссылкой на RTVI 5 августа.

    Причины подачи иска в материалах дела не уточняются, однако, как пишет издание, в судебных актах утверждается, что требование передать их в пользу государство связано с переходом собственности под контроль иностранных физических или юридических лиц. За последние три недели ведомство подало подобные иски еще к четырем компаниям в Москве, Пермском крае и Волгоградской области, которым принадлежат разные объекты — от рыбопромышленного холдинга до речного порта в Перми.

    Что касается РАТМ-холдинга, то иск был подан к двум компаниям — АО «Иснов» и ОО «Сибмир». Им принадлежит 48,1 % акций Ростовского оптико-механического завода. Само предприятие в деле указано как третье лицо.

    Суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах на время процесса. Среди них арест имущества и акций компаний и запрет на изменения данных в ЕГРЮЛ. Самоликвидироваться тоже нельзя. Первое судебное заседание назначено на 29 августа.

    В конце прошлого года Ростовский оптико-механический завод начал поставку тепловизоров нового поколения ТКН-3ТП для танков. По итогам второго полугодия предприятие нарастило объем производства для выполнения гособоронзаказа более чем в 1,5 раза, среди его основных заказчиков — Минобороны, ФСБ и МВД.

    Также Генпрокуратура меньше, чем за месяц, обратила внимание на рыбопромышленный холдинг «Тефида» и Пермский порт. В судебных актах истребование имущества объясняют интересами государства и переходом компаний под контроль иностранцев.

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    Комментарии 21

    Гость05 Авг 2023 в 21:47
    Скрепы рулят😂😂😂
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