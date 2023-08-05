На Кубани мужчина утонул после того, как на пляже сделал своей девушке предложение

В Краснодарском крае мужчина утонул после того, как сделал предложение своей девушке. Трагедия произошла на городском пляже в Тимашевске, сообщает 5 августа аварийно-спасательный отряд города в своем телеграм-канале.
Минувшей ночью молодая пара в нетрезвом состоянии прыгала с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что он тонет. Его девушка начала звать на помощь. В воду на помощь утопающему бросились другие отдыхающие, но на берег его вытащили уже без признаков жизни. На пляж подоспели спасатели и начали делать мужчине искусственное дыхание. Прибывший фельдшер скорой помощи констатировал смерть.
Погибший был 1989 года рождения. По словам его девушки, в этот вечер именно на пляже он сделал ей предложение.