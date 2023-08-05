В Сеть утекли данные пользователей книжного сервиса «Литрес»

Данные пользователей книжного сервиса «Литрес» утекли в Сеть. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации». Речь идет о более чем трех миллионах строк, которые включают имя и фамилию, адреса электронной почты, а также хешированные пароли пользователей.

В «Литресе» подтвердили утечку данных. В пресс-службе группы компаний сказали «Интерфаксу», что проводят внутреннее расследование для «выяснения причин и оценки ситуации». Компания утверждает, что вся платежная информация пользователей в безопасности, так как сервис ее не хранит.