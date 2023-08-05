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    В Сеть утекли данные пользователей книжного сервиса «Литрес»

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    Данные пользователей книжного сервиса «Литрес» утекли в Сеть. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации». Речь идет о более чем трех миллионах строк, которые включают имя и фамилию, адреса электронной почты, а также хешированные пароли пользователей.

    В «Литресе» подтвердили утечку данных. В пресс-службе группы компаний сказали «Интерфаксу», что проводят внутреннее расследование для «выяснения причин и оценки ситуации». Компания утверждает, что вся платежная информация пользователей в безопасности, так как сервис ее не хранит.

    Так как злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, «Литрес» посоветовал пользователям сменить пароль от сервиса, а также всех сервисов, где они использовали такой же или похожий пароль.

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