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    В Грузии сошел оползень. Погибло 14 человек, продолжаются поиски еще 23

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    На территории курорта Шови в Западной Грузии сошел масштабный оползень. По последним данным, спасатели обнаружили тела 14 погибших, продолжаются поиски еще 23 человек, сообщают «Известия» 5 августа.

    ЧП произошло 3 августа рядом с гостиницей «Сансет Шови». Поток смыл мосты, повредил дороги и накрыл прилегающие к отелю коттеджи. За два дня из зоны бедствия эвакуировали 210 человек, к поисково-спасательной операции подключили 400 спасателей и 200 военных. Ночью продолжатся работы по строительству дополнительных дорог и мостов, которые помогут доставить спецтехнику в эпицентр бедствия.

    Как сообщает ТАСС, в результате оползня погибла гражданка Украины. Украинское посольство в Грузии связалось с ее родными и готовится к репатриации тела, на месте бедствия ведутся поиски ее ребенка. Телеграм-каналы также сообщают о том, что в Шови погибла россиянка. Официальной информации о гражданах России, пострадавших в результате схода оползня, нет, заявили в Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.

    Сейчас спасатели продолжают поиски пропавших, которые не выходили на связь с четверга. Тем временем оппозиция обвинила власти Грузии в том, что на оползневые процессы не обратили необходимого внимания, а спасательная операция началась с опозданием.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.

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    Комментарии 5

    Гость05 Авг 2023 в 16:54
    Хорошо, но мало.
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