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    Крупнейшая за последние полвека экспедиция отправится на поиски Лох-Несского чудовища

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    Активисты и волонтеры Лох-Несского центра в Шотландии и Loch Ness Exploration проведут конец августа на озере Лох-Несс в поисках знаменитого чудовища, сообщают «Ведомости» со ссылкой на BBC 5 августа. Последний раз масштабную поисковую экспедицию собирало Бюро исследований Лох-Несса (LNIB) в 1972 г.

    В этом году поиски пройдут с 26 по 27 августа. Для исследования озера задействуют дроны с инфракрасными камерами, которые будут создавать тепловые изображения под водой, и гидрофон для записи подводных звуков.

    При этом, как отмечает BBC, ученые исключили, что в Лох-Нессе в принципе обитают какие-либо крупные животные. Об этом свидетельствуют изученные образцы ДНК из озерной воды. В 2019 году исследователи предположили, что очевидцы, которые якобы видели знаменитое чудовище, на деле могли перепутать его с гигантскими угрями.

    Лох-Несское чудовище — персонаж шотландского фольклора и современной массовой культуры, существо, согласно популярным представлениям обитающее в озере Лох-Несс в Северо-Шотландском нагорье; часто описывается как крупное животное с длинной шеей и с одним или несколькими горбами, выступающими из воды. Стало объектом мировой массовой культуры в 1933 году. Доказательством его существования считаются свидетельства «очевидцев» и ряд спорных фотографий и показаний гидролокатора.

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