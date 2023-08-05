Крупнейшая за последние полвека экспедиция отправится на поиски Лох-Несского чудовища

Активисты и волонтеры Лох-Несского центра в Шотландии и Loch Ness Exploration проведут конец августа на озере Лох-Несс в поисках знаменитого чудовища, сообщают «Ведомости» со ссылкой на BBC 5 августа. Последний раз масштабную поисковую экспедицию собирало Бюро исследований Лох-Несса (LNIB) в 1972 г.

В этом году поиски пройдут с 26 по 27 августа. Для исследования озера задействуют дроны с инфракрасными камерами, которые будут создавать тепловые изображения под водой, и гидрофон для записи подводных звуков.

При этом, как отмечает BBC, ученые исключили, что в Лох-Нессе в принципе обитают какие-либо крупные животные. Об этом свидетельствуют изученные образцы ДНК из озерной воды. В 2019 году исследователи предположили, что очевидцы, которые якобы видели знаменитое чудовище, на деле могли перепутать его с гигантскими угрями.